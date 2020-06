Nieuw milieuschandaal op Russische toendra door nikkelproducent

Nikkelproducent Nornickel is verantwoordelijk voor een nieuw milieuschandaal op de Russische toendra. Het bedrijf heeft giftig afval, met onder andere zware metalen en zwavelzuur, laten weglopen. Dat kwam via het grondwater, beken en de Charajelach-rivier in het Pjasino-meer terecht. De Kremlin-kritische krant Novaja Gazeta heeft dat zondag met onder meer videobeelden onthuld.

Nornickel heeft bevestigd dat er bij vestiging Talnach iets dramatisch fout is gegaan en sprak van een „grove schending van de bedrijfsregels”. Er wordt een onderzoek ingesteld. Een aantal werknemers dat verantwoordelijk is voor de gang van zaken is op non-actief gesteld.

Eind mei werd de regio Norilsk ook al opgeschrikt door een milieuramp. Toen raakte de Ambarnaja-rivier ernstig verontreinigd door het weglekken van 21.000 ton dieselolie. Bij een energiecentrale, ook eigendom van Nornickel, is vermoedelijk een enorme opslagtank weggezakt in de smeltende permafrost en vervolgens gebroken.