Nieuw kabinet Soedan beëdigd

In Soedan is zondag een nieuw kabinet beëdigd, het eerste sinds de afzetting van oud-president Omar al-Bashir in april. Alle achttien leden van het kabinet, dat onder leiding staat van Abdalla Hamdok, legden de eed af in het presidentieel paleis in Khartoem. In totaal maken vier vrouwen deel uit van de nieuwe regering.

Het kabinet werd gevormd nadat Soedan vorige maand een soevereine raad aanstelde als overgangsbestuur.

„We moeten veel moeite doen om aan de eisen van ons volk te voldoen”, zei minister van Informatie Faisal Mohamed Saleh tijdens de beëdiging. „De wereld houdt ons in de gaten. Het is afwachten hoe we al onze problemen gaan oplossen.” Het kabinet van premier Hamdok staat voor veel uitdagingen. Zo zijn er meerdere interne gewapende conflicten in Soedan en is corruptie een groot probleem in het Afrikaanse land.

De afgezette president al-Bashir (75) greep in 1989 de macht door een staatsgreep te plegen. Drie decennia lang regeerde hij met harde hand. Militairen zetten de dictator af na groeiende volksprotesten. Inmiddels loopt er een corruptieproces naar de voormalig leider van Soedan. Hij heeft bijna honderd advocaten in de arm genomen.