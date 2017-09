Nieuw inreisverbod VS treft ook Noord-Koreaan

De Amerikaanse regering gaat het omstreden inreisverbod verder uitbreiden. Ook burgers uit Noord-Korea, Venezuela en Tsjaad lopen straks tegen beperkingen aan als ze naar de Verenigde Staten reizen. Iran, Libië, Syrië, Jemen en Somalië blijven op de lijst staan.

Het huidige inreisverbod van president Donald Trump verloopt zondag (lokale tijd), maar de nieuwe maatregel wordt pas op 18 oktober van kracht. Dat voorkomt dat reizigers worden overvallen door de maatregel. Een Amerikaanse regeringsfunctionaris erkende overigens tegenover verslaggevers dat maar weinig Noord-Koreanen naar de VS reizen.

„Amerika veilig maken heeft voor mij de hoogste prioriteit”, schreef Trump na de bekendmaking in een tweet. Hij zei eerder op de dag tegen verslaggevers: „strenger is beter.” Volgens Amerikaanse functionarissen worden naar verwachting niet alle burgers uit de betreffende landen geweerd. De beperkingen kunnen per land verschillen.