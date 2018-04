Nieuw initiatief voor vredesplan Syrië

Een aantal westerse en Arabische landen hebben in Parijs een nieuw initiatief gestart om vrede in Syrië naderbij te brengen. De ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Jordanië, Saudi-Arabië en de Verenigde Staten willen politieke oplossingen vinden door onder meer met de betrokken strijdende partijen te praten

De Duitse minister Maas zei dat zijn land geschikt is om een centrale rol te spelen in het contact met Rusland dat op grote schaal aan de oorlog in Syrië meedoet. Duitsland heeft aangedrongen om meer diplomatieke initiatieven, vooral nadat Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS op eigen houtje raketaanvallen op Syrië hadden uitgevoerd. Ze deden dat eerder deze maand omdat ze Syrië ervan beschuldigen chemische wapens te hebben gebruikt in de strijd.

De zeven jaar durende burgeroorlog in Syrië heeft het land verwoest en er zijn naar schatting een half miljoen doden gevallen.