Nieuw Frans kabinet laat op zich wachten

Er is nog steeds geen nieuwe Franse regeringsploeg. President Emmanuel Macron was van plan 'maandag of uiterlijk dinsdag' zijn nieuwe ploeg voor te stellen, maar woensdag is die nog steeds niet gepresenteerd. Franse media meldden dat Macron en zijn premier Edouard Philippe moeite hebben bepaalde ministerposten te vullen. Ten minste vijf keer zou vergeefs een beroep op een kandidaat zijn gedaan.

Dit illustreert volgens sommige commentatoren dat de klad in de vernieuwende beweging komt die Macron in april 2016 begon en waarmee hij in 2017 de verkiezingen won. Begin deze maand stapte de politieke veteraan Gérard Collomb plotseling uit de regering. Hij was minister van Binnenlandse Zaken en een vertrouweling van Macron. Eerder verliet minister van Milieu, Nicolas Hulot, onverwacht het kabinet.

Macron heeft laten weten dat hij nu eerst een bezoek aan Armenië brengt voor een topconferentie. Pas na terugkeer vrijdag gaat hij verder met de vorming van zijn nieuwe ministersploeg.