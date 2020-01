Nieuw coronavirus nu ook in Taiwan

De Taiwanese autoriteiten hebben een eerste besmetting gemeld met het nieuwe coronavirus uit China. De patiënt is een Taiwanese vrouw die in Wuhan woont. Die Chinese miljoenenstad wordt gezien als het epicentrum van de virusuitbraak.

De vrouw keerde maandag terug naar Taiwan en meldde zich op het vliegveld van Taoyuan bij de autoriteiten. Ze had koorts en keelklachten en is direct overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de Taiwanese gezondheidsdienst.

„We vragen de bevolking om niet in paniek te raken omdat deze persoon vanaf het vliegveld rechtstreeks naar het ziekenhuis is gebracht”, meldt de gezondheidsdienst. „Ze keerde niet terug in de gemeenschap.” Tientallen passagiers en bemanningsleden die in hetzelfde vliegtuig zaten, worden in de gaten gehouden.

Het virus dook eerder ook al op in andere Aziatische landen, zoals Japan, Thailand en Zuid-Korea. In China zijn honderden besmettingen vastgesteld. Zeker zes mensen overleden aan de gevolgen van het virus.