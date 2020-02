Nieuw coronavirus in steeds meer Duitse deelstaten

Het nieuwe coronavirus duikt op in steeds meer Duitse deelstaten. Het Duitse leger meldt dat een militair positief testte in het zuidelijke Rijnland-Palts, dat grenst aan Luxemburg en België. De voor zover bekend eerste patiënt in die deelstaat wordt behandeld in een militair ziekenhuis in Koblenz.

Het virus dook deze week ook voor het eerst op in Baden-Württemberg en Noordrijn-Westfalen, dat grenst aan Nederland. Daar zou een 47-jarige man met het virus in kritieke toestand verkeren. Ook zijn vrouw van 46 wordt behandeld in een ziekenhuis in Düsseldorf.

In Duitsland waren al eerder gevallen van het virus bekend. Het ging onder meer om medewerkers van een bedrijf in Beieren en mensen die terugkeerden uit Wuhan, de Chinese miljoenenstad waar de uitbraak is begonnen. Zij moesten na terugkeer in Duitsland in quarantaine.

Minister Jens Spahn van Volksgezondheid erkende woensdag dat zijn land aan het begin staat van een epidemie. Recente besmettingen zijn niet meer te herleiden naar China. „Een groot aantal mensen heeft contact gehad met de patiënten”, zei de bewindsman op een persconferentie.

In totaal zijn tot dusver zo’n twintig besmettingen gemeld in Duitsland. De meeste patiënten zijn weer genezen.