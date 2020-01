Nieuw coronavirus bereikt Zuid-Korea

De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben een eerste besmetting gemeld met het nieuwe coronavirus uit China. Het gaat volgens de Zuid-Koreaanse gezondheidsdienst om een Chinese vrouw uit miljoenenstad Wuhan, bericht persbureau Yonhap.

De 35-jarige vrouw bleek zondag op het vliegveld van Incheon koorts en ademhalingsproblemen te hebben en is onder quarantaine geplaatst. Uit onderzoek bleek dat ze is besmet met het nieuwe virus, dat ook al is opgedoken in China, Thailand en Japan en in verband is gebracht met drie sterfgevallen.

De gezondheidsdienst meldt dat medepassagiers van de vrouw en bemanningsleden van het vliegtuig worden gecontroleerd. Premier Chung Sye-kyun heeft opdracht gegeven alle mogelijke maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus te voorkomen.