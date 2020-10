Nieuw-Caledonië stemt tegen onafhankelijkheid van Frankrijk

Inwoners van de eilandengroep Nieuw-Caledonië hebben in een referendum tegen onafhankelijkheid van Frankrijk gestemd. Het pro-Franse kamp kreeg met 53,26 procent van de stemmen een krappe meerderheid in het Franse overzeese gebiedsdeel in de Stille Oceaan, dat een bijzondere status en zo’n 285.000 inwoners heeft.

Het is de tweede keer in twee jaar dat het pro-onafhankelijkheidskamp er niet in slaagt de meerderheid van de bevolking achter zich te krijgen. Sinds Nieuw-Caledonië in 1853 een Franse kolonie werd, zijn er spanningen tussen de inheemse Kanaken en de Fransen.

Het referendum van zondag was het tweede van de drie referenda die maximaal zijn toegestaan onder het Nouméa-akkoord van 1998, waarin het dekolonisatieproces voor Nieuw-Caledonië is uitgestippeld. Het eiland geniet al een hoge mate van autonomie, maar is sterk afhankelijk van Frankrijk in bijvoorbeeld zaken als verdediging en onderwijs.

Zo’n 86 procent van de bevolking bracht zijn of haar stem uit, meer dan verwacht na het eerste referendum in 2018. Nu het nee-kamp heeft gewonnen, kan een derde referendum binnen twee jaar worden gehouden als een derde van de lokale volksvertegenwoordiging daarachter staat.

De Franse president Emmanuel Macron reageerde al snel op de referendumuitslag en sprak van een „diep gevoel van erkenning”.