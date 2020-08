Nieuw boek onthult briefwisseling Trump en Kim

De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wisselen geregeld brieven uit. 25 van deze brieven worden in september gepubliceerd in het boek ‘Rage’ van journalist Bob Woodward.

In een van de brieven zou Kim zijn relatie met Trump beschrijven „alsof het uit een fantasyfilm komt”. Trump zei eerder dat de twee verliefd op elkaar zijn geworden door hun brieven aan elkaar.

De VS en Noord-Korea leken aan het begin van Trumps presidentschap diplomatiek nader tot elkaar te komen. Dat resulteerde in twee ontmoetingen, in Singapore en Hanoi. De top in Hanoi in februari 2019 verliep niet goed, waarna de officiële contacten tussen de landen weer werd stilgelegd. Kim en Trump zouden elkaar nog wel persoonlijke brieven schrijven.

Het boek van Woodward ligt op 15 september in de schappen in de VS en is dan via internet ook in Nederland te krijgen. Woodward schreef in 2018 het boek ‘Fear’ over Trumps witte huis. Dat boek werd door de president afgedaan als „leugens”. Voor het nieuwe boek liet Trump zich wel interviewen door de journalist.