Niet meer slachtoffers brand in flat Londen

Het aantal doden door de brand in een woontoren in Londen zal zeer waarschijnlijk niet meer stijgen, volgens de politie. De zoektocht naar slachtoffers is afgerond. Door de brand medio juni kwamen 81 mensen om het leven.

De politie gaat ervan uit dat op het moment van de catastrofe 350 mensen in de Grenfell Tower woonden. 255 bewoners waren in staat om zichzelf te redden uit het brandende gebouw, veertien mensen waren niet thuis.

Inmiddels zijn alle identificeerbare menselijke resten uit het gebouw geborgen. Van de 81 doden of vermisten hebben de onderzoekers formeel 32 lichamen kunnen identificeren. Als gevolg van de hitte tijdens de brand zal een aantal slachtoffers nooit meer geïdentificeerd kunnen worden.

De brand ontstond op een van de benedenverdiepingen door een kapotte koelkast. Of iemand daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden is nog onduidelijk.