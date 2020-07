Niet meer infecties kinderen door openhouden scholen Zweden

Het Zweedse besluit om scholen open te houden tijdens de corona-uitbraak heeft niet geleid tot meer besmettingen onder kinderen in vergelijking met buurland Finland, waar scholen tijdelijk werden gesloten.

In beide Scandinavische landen was het percentage geïnfecteerde kinderen met 0,05 procent vrijwel hetzelfde, aldus de gezondheidsinstanties van Zweden en Finland in een rapport. In de periode van 24 februari tot 14 juni waren er 1124 bevestigde gevallen onder kinderen van 1 tot 19 jaar in Zweden. Finland telde in dezelfde periode 584 gevallen. In Finland waren in verhouding zelfs meer kinderen besmet dan in Zweden, afgezet tegen het totale aantal infecties.

Ernstige gevallen van corona waren zeer zeldzaam bij zowel Zweedse als Finse kinderen. Sterfgevallen zijn niet gemeld. Een onderzoek door onder meer het Zweedse Karolinska Institutet, een onafhankelijk medisch onderzoeksinstituut, toont aan dat Zweedse kinderen het tijdens de pandemie beter deden dan kinderen in andere landen, zowel wat betreft onderwijs als hun geestelijke gezondheid.

Zweden besloot niet op slot te gaan en hield de meeste scholen en bedrijven open tijdens de corona-uitbraak, en week daarmee af van het grootste deel van Europa. De Zweedse dienst voor volksgezondheid heeft steeds benadrukt dat de voordelen van een stopzetting van de economie en de maatschappij niet opwegen tegen de nadelen van zo’n lockdown.