Niet langer ruim baan voor colonne Thaise koning

Automobilisten in Bangkok hoeven zich niet altijd meer te ergeren aan afgezette wegen vanwege het passeren van koning Rama’s autocolonne. Straten in de Thaise hoofdstad worden niet langer volledig afgezet om de monarch ruim baan te geven, meldt de regering.

De knieval van koning Rama de tiende, voluit Maha Vajiralongkorn geheten, volgt op een zeldzaam geval van publieke verontwaardiging in het land. Tienduizenden Thailanders hadden op Facebook en Twitter hun frustratie geuit over het feit dat soms het gehele verkeer wordt stilgelegd voor de koning. Het chaotische verkeer in Bangkok is een dagelijkse beproeving voor inwoners van de miljoenenstad.

Het bekritiseren van het koningshuis is taboe in Thailand en wordt vaak zwaar bestraft. Volgens een analist duidt het besluit erop dat de koning rekening houdt met de publieke opinie. Hij werd in mei gekroond tot opvolger van zijn mateloos populaire voorganger Rama de negende, beter bekend als Bhumibol.