Niet-ingeënt schoolkind Italië verplicht thuis

De verplichting op inenting leidt ertoe dat duizenden Italiaanse kinderen vanaf deze week niet meer naar school kunnen.

Tienduizenden Italiaanse kinderen mogen vanaf deze week niet meer naar school omdat ze niet zijn ingeënt. Naar schatting gaat het om 30.000 kinderen onder de 6 jaar, en om een onbekend aantal kinderen in de leeftijd van 7 tot 16 jaar. De kinderen mogen pas weer in de klas worden toegelaten als hun ouders kunnen aantonen dat ze zijn ingeënt. Dat meldde het Italiaanse dagblad Il Messaggero maandag.

De praktijk is het gevolg van een wet op de verplichte inenting die het Italiaanse parlement vorig jaar aannam. Italiaanse kinderen moeten daardoor in totaal twaalf vaccinaties ontvangen, waaronder die tegen de mazelen en de bof. De wet was een reactie op de sterke daling van het aantal kinderen dat die inentingen kreeg.

Het vaccinatiegraad onder Italianen schommelt rond de 80 procent, ruim onder de internationale norm. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert een norm van 95 procent om mazelen te kunnen uitroeien. In 2017 voerde Italië, met Roemenië, de lijst aan met nieuwe gevallen van de mazelen. In ruim 90 procent van die gevallen waren de patiënten niet ingeënt. Vier mensen stierven aan mazelen, blijkt uit vorige week gepubliceerde cijfers van de WHO.

Breed verzet

De wet leidde tot veel verzet van voorstanders van het zelfbeschikkingsrecht. Onder hen zijn de grote winnaars van de verkiezingen van vorige week. Zo vindt Legaleider Matteo Salvini dat inenten vrijwillig moet zijn. Ook in de Vijfsterrenbeweging heerst er veel oppositie tegen de verplichting. Het is niet bekend of hun winst van vorige week mede te danken is aan hun weerstand tegen de verplichte inenting.

Een rechtbank sprak vorige week een oordeel uit in een zaak waarbij een 3-jarig meisje uit het Sardijnse Nuoro niet werd ingeënt. Haar moeder weigerde het kind te laten inenten. Dit was echter tegen de zin van de van haar gescheiden vader, die de zaak voor het gerecht bracht. De rechtbank stelde de vader in het gelijk, met als motief dat het kind zonder inenting geen onderwijs kan krijgen.

Docentenbond Anief maakt zich intussen ook op voor een juridische strijd over de maatregel. „We bieden juridische hulp om het recht op onderwijs te beschermen tegen deze absurde regel.”