Niet eerder waren er op een dag zoveel doden door coronavirus

Het aantal gevallen van corona steeg donderdag explosief: bij 14.840 mensen werd het virus vastgesteld. Dat hoge aantal zou met name toe te schrijven zijn aan een nieuwe methode die medici in de Chinese provincie Hubei gebruiken om corona vast te stellen.

Het virus kostte in Hubei woensdag in een dag tijd bovendien aan 242 mensen het leven. Dat meldde het provinciebestuur donderdag.

Volgens de autoriteiten zijn ruim 48.000 mensen in de provincie nu besmet en 1355 mensen sinds de virusuitbraak in Hubei gestorven aan het virus. In heel China zijn volgens de autoriteiten bijna 60.000 besmettingsgevallen bekend.

De nieuwe methode betekent dat China nu ook patiënten als coronaslachtoffer is gaan meetellen op basis van ernstige symptomen. Eerder werd een besmetting enkel op basis van een positieve uitslag bij een test vastgesteld.

De herdefiniëring is ook gehanteerd bij de vaststelling van het aantal sterfgevallen als gevolg van het virus. Bij 134 van de 242 nieuwe sterfgevallen betreft het een zogenoemde ”klinische diagnose”: het slachtoffer is niet getest op het virus, maar was op basis van allerlei kenmerken zeer waarschijnlijk wel besmet. Maar ook als de nieuwe methode nog niet was toegepast, is het dodental van woensdag de grootste toename in een dag sinds de uitbraak van het virus. Het hoogste aantal sterfgevallen in 24 uur tijd lag tot dan toe op 103.

WHO: Vaccin tegen coronavirus over anderhalf jaar beschikbaar

Geestelijke problemen

Het virus maakt veel mensen in China bang. Het land heeft in korte tijd honderden telefonische hulplijnen opgezet voor mensen die kampen met geestelijke problemen en angstgevoelens vanwege corona. Miljoenen mensen maken zich ernstig zorgen over de besmettelijke ziekte, terwijl ze al lange tijd thuiszitten om besmetting te voorkomen. De hulplijnen worden overspoeld met telefoontjes, in een land waar gemiddeld twee psychiaters zijn voor elke 100.000 mensen.

Volgens de Chinese autoriteiten gaat het om zo’n driehonderd hulplijnen, in veel gevallen opgezet vanuit universiteiten en medische instanties. Medici zijn blij met het toenemende aantal meldpunten, maar waarschuwen ook voor onofficiële gesprekslijnen die worden gerund door vrijwilligers zonder kennis over psychische problemen. „Het kan traumatiserend zijn als je steun vraagt maar niet de juiste antwoorden krijgt”, zei een vrijwilligster uit Seattle die werkt bij een van de hulplijnen.

Artsen in China zeggen dat het een grote uitdaging is bellers met verschillende symptomen uit elkaar te houden. „Bellers hebben ook vaak lichamelijke problemen”, zegt Xu Wang, een psychotherapeut aan de Tsinghua-universiteit. „Dan kunnen ze zeggen: ik eet niet goed en ik slaap niet goed, dus ik wil weten of het een virusbesmetting is.”

Met behulp van drones het virus én burgers te lijf

Vervangen

De Chinese Communistische Partij heeft twee hooggeplaatste overheidsfunctionarissen vervangen die aan het hoofd stonden van de partijafdeling in Hubei en de stad Wuhan, waar het coronavirus voor het eerst opdook.

Het gaat om Jiang Chaoliang, die tot voor kort als partijsecretaris optrad in Hubei en Ma Guoqiang, de partijchef van de afdeling in Wuhan. Chaoliang wordt opgevolgd door de oud-burgemeester van Shanghai, een vertrouweling van president Xi Jinping.