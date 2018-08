Niet-betaalde bouwer verwoest nieuwe huizen

Een Roemeense bouwvakker heeft in het Britse Buntingford met een graafmachine vijf nieuwe huizen zwaar beschadigd. De krant Telegraph and Argus en andere Britse media meldden dat de man uit woede handelde. Hij zou niet betaald zijn voor het werk aan de huizen in Buntingford, dat tussen Londen en Cambridge ligt.

De schade aan de vijf huizen bedraagt volgens Britse media enkele miljoenen euro’s. De dertigjarige Roemeen die de woningen heeft vernield, zou via een onderaannemer bij de bouwwerkzaamheden zijn betrokken. De huizen stonden nog leeg. De eigenaren zouden er op korte termijn intrekken.

De Roemeen is maandag voorgeleid. Hij is beschuldigd van het opzettelijk aanrichten van schade en blijft voorlopig vastzitten.

Het is nog niet bekend of alle beschadigde huizen kunnen worden hersteld.