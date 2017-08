„Niet 2015, maar 2016 warmste jaar ooit”

Het jaar 2016 heeft 2015 voorbijgestreefd als het warmste jaar ooit. Oorzaak is de opwarming van de aarde, terwijl broeikasgassen nieuwe hoogten hebben bereikt, zo stelde een rapport van de Amerikaanse regering donderdag.

Het rapport van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), een agentschap van de federale overheid, noemt ook de sterke El Nino-cyclus als een belangrijke factor achter het nieuwe recordjaar van wereldwijde opwarming, sinds de metingen 137 jaar geleden begonnen. Dit verschijnsel zorgt voor opwarming van het zeewater langs de evenaar in de oostelijke Stille Oceaan. Dit heeft effecten voor het weer in grote delen van de wereld.

Volgens het rapport zijn de gletsjers in de wereld voor het 37e jaar op rij gekrompen, met gemiddeld 1 meter. Het jaar kende extreme stortbuien en droogtes, net als tropische stormen. Het enige normale weersverschijnsel was volgens de opstellers van het rapport de aanwezigheid van sneeuw op het noordelijk halfrond.

Deze week is er in sommige delen van Europa nog steeds sprake van noodweer. In het noorden van Italië zijn meerdere mensen gewond geraakt. Ook zitten duizenden mensen zonder stroom in het uiterste noordoosten van het land, en liepen treinen uren vertraging op, meldde persbureau ANSA. Zo’n vijftig mensen belandden op de afdeling spoedeisende hulp.