Nielsen gaat departement Veiligheid leiden

De Amerikaanse president Donald Trump geeft Kirstjen Nielsen de leiding van het departement Binnenlandse Veiligheid. Het Witte Huis heeft haar benoeming woensdag aangekondigd. Nielsen is nu nog de plaatsvervangster van John Kelly, de stafchef van het Witte Huis. Deze oud-generaal was voor zijn promotie veiligheidsminister. In die functie volgt Nielsen hem binnenkort op.

Nielsen geldt als een autoriteit op het gebied van internetbeveiliging, een portefeuille die steeds belangrijker wordt op het betreffende departement. In het verleden maakte ze deel uit van de ‘cyberdenktank’ van de George Washington-universiteit.