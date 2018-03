Nicotine-nood leidt tot gevangenisstraf

De zucht naar nicotine heeft een 46-jarige Duitse man een celstraf opgeleverd. De nood was zo groot dat hij in het centraal station van Hamburg ondanks het daar geldende rookverbod een sigaret opstak. Patrouillerende politieagenten hielden hem aan. Bij de controle van zijn identiteit bleek er tegen de tabaksverslaafde een arrestatiebevel te lopen.

Volgens de politie was die uitgevaardigd wegens het niet betalen van een geldboete van meer dan 2400 euro. De man gaat nu in plaats daarvan een kleine drie maanden de gevangenis in.