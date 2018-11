Nicolas Mathieu wint Franse literatuurprijs

De Franse schrijver Nicolas Mathieu heeft met zijn roman Leurs enfants après eux de Prix Goncourt gewonnen, de belangrijkste literatuurprijs van Frankrijk. De jury van de boekenprijs heeft dat woensdag bekendgemaakt.

Leurs enfants après eux (Hun kinderen na hen) is de tweede roman van de 40-jarige schrijver die in Epinal in de Vogezen is geboren. Het boek gaat over een jongen die op zoek is naar zichzelf.

Aan de Prix Goncourt is een symbolisch bedrag van 10 euro verbonden. De winnaar moet het hebben van de interesse voor het boek na de toekenning van de prijs. De Prix Goncourt bestaat sinds 1903.