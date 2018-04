Nicht Skripal naar Verenigd Koninkrijk

De nicht van Sergej Skripal wil naar Groot-Brittannië reizen om Joelia Skripal op te halen. Viktoria Skripal zei op de Russische staatstelevisie dat ze al een Brits visum heeft aangevraagd. „Ik heb momenteel maar één doel: erheen vliegen en Joelia weghalen”, zei de nicht.

De voormalige Russische dubbelspion Sergej en zijn dochter Joelia liggen sinds vorige maand in het ziekenhuis. Ze waren bewusteloos aangetroffen op een bankje in Salisbury. Later bleek dat ze waren besmet met zenuwgas. De BBC berichtte recentelijk op basis van anonieme bronnen dat het beter gaat met Joelia, die weer aanspreekbaar zou zijn.

Viktoria Skripal stelde al contact te hebben gehad met de Russische ambassadeur in Londen. Hij zou haar hebben geholpen bij de aanvraag van reisdocumenten. De Britse autoriteiten zouden overigens geen garanties hebben gegeven dat ze haar nicht daadwerkelijk te zien krijgt. Daar zou Joelia over mogen beslissen.

De vrouwen zouden elkaar al telefonisch hebben gesproken, berichten Russische media. Joelia zou onder meer hebben gezegd snel het ziekenhuis te willen verlaten. De nicht zou een geluidsopname van de conversatie hebben doorgespeeld naar de staatstelevisie, maar de echtheid van die opname is niet vastgesteld.