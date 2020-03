Nicaraguaanse dichter en politicus Cardenal overleden

De Nicaraguaanse politicus, priester en dichter Ernesto Cardenal is op 95-jarige leeftijd in de hoofdstad Managua overleden. Hij was in 1979 tot 1987 minister voor Cultuur en verbonden aan de Sandinistische bevrijdingsbeweging in het land.

Cardenal was als bevrijdingstheoloog verbonden aan de Sandinisten. Na de val van dictator Anastasio Somoza Debayle door de Sandinistische revolutie in 1979 kwam hij in het kabinet.

Ook als dichter timmerde Cardenal aan de weg. Hij werd de belangrijkste dichter van Latijns-Amerika genoemd en werd in 2005 genomineerd voor de Nobelprijs voor de Literatuur.