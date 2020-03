In Nicaragua is voor het eerst iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat melden de autoriteiten donderdag (lokale tijd).

Het slachtoffer had meerdere medische aandoeningen, maakte het Nicaraguaanse ministerie van Gezondheid bekend.

In het Centraal-Amerikaanse land is een ander geval van het coronavirus bekend. In buurland Honduras is het virus tot nu toe bij 67 mensen vastgesteld en is net als in Nicaragua een patiënt overleden.