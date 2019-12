Nicaragua laat politieke gevangenen vrij

Nicaragua laat zeker 32 politieke gevangenen vrij, onder wie de Belgische studentenleider Amaya Coppens. De vrijgelaten mensen werden vorig jaar opgepakt tijdens hardhandige protesten in het Centraal-Amerikaanse land tegen de regering. Daarbij vielen ook ongeveer 300 doden.

„We komen vrij, we hebben het voor elkaar gekregen”, zei een van de gevangenen. De Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten is blij met het nieuws en noemt het „goed nieuws voor Nicaragua”. Er zouden momenteel circa 150 politieke gevangenen vastzitten in het land.

De protesten in Nicaragua zijn vooral gericht tegen de huidige president Daniel Ortega. Veel mensen vinden dat hij een repressieve dictatuur leidt. Hij staat sinds 2007 aan het roer en mag tot zeker 2021 blijven regeren. Eerder was hij president van 1985 tot 1990.