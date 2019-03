Nicaragua laat opnieuw gevangenen vrij

De Nicaraguaanse regering heeft opnieuw een groep gedetineerden vrijgelaten. De oppositie heeft dat geëist voordat de dialoog kan worden hervat om uit de nationale crisis te komen. Het minister van Binnenlandse Zaken liet vrijdag vijftig personen gaan, die door tegenstanders van president Daniel Ortega zijn omschreven als politieke gevangenen. Ruim twee weken geleden kregen honderd anderen al hun vrijheid terug.

Een actiecomité dat de familieleden van de gearresteerden vertegenwoordigt, schat dat nog zeker 570 Nicaraguanen vastzitten wegens hun politieke overtuiging. Ook voor hen moet de celdeur open voordat er gepraat wordt over een oplossing van de malaise in het arme Midden-Amerikaanse land. De problemen ontstonden bijna een jaar geleden toen Ortega probeerde hervormingen in de sociale zekerheid door te drukken. Dat leidde tot massale protesten en verslechtering van de economie.