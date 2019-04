Nicaragua laat meer dan 600 gevangenen vrij

Nicaragua heeft ter gelegenheid van de naderende paasdagen 636 gevangenen vrijgelaten. Zij mogen de rest van hun straf uitzitten in huisarrest. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag bekendgemaakt in de media. Of het gaat om demonstranten die zijn opgepakt bij betogingen tegen de regering werd niet duidelijk.

Het is donderdag precies een jaar geleden dat het verzet tegen het beleid van de Nicaraguaanse leiders begon. De betogers richtten zich aanvankelijk tegen de omstreden sociale hervormingen. Later eiste de oppositie bovendien nieuwe verkiezingen, beëindiging van de onderdrukking en een vrije pers.

Sinds het begin van de onderhandelingen tussen de vijandige kampen in februari hebben de autoriteiten al ongeveer 200 gearresteerde tegenstanders op vrije voeten gesteld. Volgens de oppositie zitten nog zo’n 800 mensen wegens hun deelname aan demonstraties in de gevangenis.