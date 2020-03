Nicaragua en El Salvador registreren eerste coronabesmettingen

Zowel in Nicaragua als in El Salvador is een eerste besmettingsgeval met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Daarmee zijn alleen Haïti en Belize voor zover bekend nog virusvrij in Midden- en Zuid-Amerika.

In Nicaragua gaat het om een 40-jarige man die geïnfecteerd is tijdens een bezoek aan Panama, vertelde vicepresident Rosario Murillo op de nationale televisie. President Nayib Bukele van El Salvador maakte bekend dat de besmette persoon in zijn land recent in Italië is geweest.

In Brazilië komt president Jair Bolsonaro steeds meer onder vuur te liggen vanwege zijn lakse houding ten opzichte van het coronavirus. Eerder bestempelde hij het virus als ‘fantasie’. Woensdagavond braken in diverse Braziliaanse steden protesten uit. Mensen sloegen op potten en pannen en riepen luidkeels „weg met Bolsonaro”. De president bezocht tien dagen geleden de VS, ontmoette president Donald Trump en inmiddels zijn veertien mensen die met hem meereisden besmet. Bolsonaro zelf zou twee keer negatief getest zijn.