Nicaragua beschermt oud-leider El Salvador

Nicaragua heeft de omstreden oud-president van El Salvador Mauricio Funes het staatsburgerschap gegeven. Funes wordt in El Salvador vervolgd voor fraude, witwassen en het verduisteren van overheidsgeld. Hij was van 2009 tot 2014 president en zou 315 miljoen euro hebben verduisterd.

Nu hij de Nicaraguaanse nationaliteit heeft, is er weinig kans dat hij nog wordt vervolgd. Nicaragua levert geen burgers uit aan andere landen. De nieuwe president van El Salvador, Nayib Bukele, heeft bij zijn beëdiging in juni gezegd dat hij Funes binnen negentig dagen terug in El Salvador wil hebben.

Funes woont al sinds 2016 in Nicaragua en noemt de vervolging in zijn eigen land een politieke aanval.