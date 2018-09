NHS schaalt Florence af, gevaar blijft groot

Het National Hurricane Center heeft de zware orkaan Florence woensdag afgeschaald tot categorie 3. Het gevaar dat met name dreigt voor de kustgebieden in South en North Carolina blijft echter onveranderd groot. Er worden huizenhoge golven en enorme hoeveelheden regen verwacht.

Het centrum van Florence ligt volgens het NHC nu zo’n 755 kilometer ten oost-zuidoosten van Myrtle Beach, tussen Charleston en Wilmington. Er worden windsnelheden gemeten van 205 kilometer per uur. Hoewel de orkaan ook donderdagavond vermoedelijk weer iets in kracht afneemt, blijft het meteorologisch instituut in Miami bij zijn waarschuwing voor extreem noodweer.