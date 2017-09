NHC waarschuwt voor grote overstromingen

Het National Hurricane Center in Miami waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen in het westen van Florida als gevolg van orkaan Irma. Volgens het NHC kan water in de straten plaatselijk drie meter hoog komen te staan.

Door de aanhoudende regenval zullen de komende dagen rivieren en kreken buiten hun oevers treden. Gebieden met veel reliëf moeten rekening houden met plotse overstromingen, zo waarschuwt het NHC.

Via webcams en Facebook was aan begin van zondagavond live te zien dat sommige straten in Miami en Naples al zijn ondergelopen.