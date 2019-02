Ngo klaagt Abbas aan bij Strafhof in Den Haag

Een Israëlische mensenrechtenorganisatie heeft donderdag bij het Internationaal Strafhof in Den Haag een klacht ingediend tegen de Palestijnse president Mahmoud Abbas om „massale marteling”

Het Jerusalem Institute of Justice (JIJ) stelt dat de Palestijnse Autoriteiten onder Abbas opdracht hebben gegeven tot massale marteling van de eigen bevolking. Het zou gaan om ongevaar 180 gevallen per jaar.

Volgens de ngo is er voldoende bewijs voor een aanklacht tegen Abbas voor misdaden tegen de menselijkheid. Het baseert zich daarbij onder meer op rapporten van de Palestijnse Onafhankelijke Commissie voor Mensenrechten uit 2016 en eigen bevindingen.

Het is niet voor het eerst dat er een poging wordt gedaan Abbas voor het Strafhof te dagen. Het verschil met eerdere keren is volgens advocaat Uri Morad van JIJ dat er nu jurisdictie ligt die berechting waarschijnlijker maakt. In 2017 opende het Strafhof een proces tegen de VS om marteling van gevangen in de jaren na 9/11.

Morad zei donderdag „sterk te geloven dat het Strafhof de zaak oppakt.” Hij had bij het hof „een zeer constructieve ontmoeting.”