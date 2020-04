Inwoners van de staat New York met de gelijknamige metropool New York moeten hun mond en neus bedekken als zij hun woning verlaten en niet voldoende afstand tot anderen kunnen houden. Het mag een masker zijn of iets anders, maakte gouverneur Cuomo bekend.

De maatregel gaat over drie dagen in, melden Amerikaanse media. Afstand bewaren kan moeilijk zijn in bijvoorbeeld het openbaar vervoer.