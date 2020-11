New York verschanst zich uit angst voor rellen na verkiezingen

Uit vrees voor gewelddadige protesten na de presidentsverkiezingen hebben talrijke winkels, restaurants en hotels in New York hun deuren en etalages gebarricadeerd. Vooral rond Times Square en de chique winkelstraat Fifth Avenue plaatsen ambachtslieden houten panelen voor de ramen.

De politie sloot het gebied rond Trump Tower, een wolkenkrabber van president Donald Trump op Fifth Avenue, af met versperringen. De politie zal voorbereid zijn op vele en lange protesten, zei burgemeester Bill de Blasio. Er wordt ook rekening gehouden met confrontaties tussen groepen. Als het gewelddadig wordt, wordt meteen ingegrepen, aldus de burgemeester.

Na de presidentsverkiezingen van 2016 waren er tal van demonstraties in de metropool. De meeste verliepen vreedzaam.

Ook elders in de Verenigde Staten worden veiligheidsmaatregelen genomen met het oog op mogelijke onrust rond de verkiezingen. Het gebied rond het Witte Huis in Washington wordt afgezet. De beroemde winkelstraat Rodeo Drive in Beverly Hills blijft twee dagen lang gesloten voor auto’s en voetgangers.