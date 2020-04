New York verlengt noodmaatregelen tot 29 april

De staat New York verlengt de lockdown met twee weken tot 29 april. De maximumboetes op overtredingen van de maatregelen die zijn afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, worden volgens gouverneur Andrew Cuomo verdubbeld tot 1000 dollar (ruim 925 euro). De scholen zijn dicht en iedereen moet thuis blijven. Alleen voor heel dringende zaken mogen inwoners naar buiten.

In de staat zijn meer dan 4000 coronapatiënten aan het virus bezweken. New York wordt daarom in de Verenigde Staten als het epicentrum beschouwd van de uit China afkomstige aandoening. In de VS zijn circa 340.000 besmettingen geregistreerd en rond de 9600 coronapatiënten zijn aan de gevolgen van het virus overleden.