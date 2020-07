New York Times verplaatst kantoor Hongkong naar Zuid-Korea

De krant The New York Times heeft woensdag aangekondigd dat het kantoor in Hongkong wordt verplaatst naar de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul als gevolg van de nationale veiligheidswet die China heeft ingevoerd in de stad.

„China ’s verregaande nieuwe nationale veiligheidswet in Hongkong zorgt voor heel veel onzekerheid over wat de nieuwe regels voor gevolgen hebben voor onze activiteiten en onze journalistiek”, schrijven leidinggevenden aan het personeel, zo werd zelf gemeld op de website van de krant. „Wij denken dat het verstandig is om deze plannen te maken en te starten met het verschuiven van onze schrijvende staf in de regio.”

Het is de eerste aankondiging van een grote verhuizing door een internationale nieuwsorganisatie sinds China vorige maand een strenge veiligheidswet oplegde aan Hongkong. The New York Times is al decennia met een kantoor gevestigd in Hongkong.