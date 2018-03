New York stelt eerste nachtburgemeester aan

In navolging van Amsterdam, Parijs en Londen heeft nu ook New York een nachtburgemeester. Voormalig nachtclubeigenares, gemeenteraadslid en horeca-consultant Ariel Palitz (47) is door ‘dagburgemeester’ Bill de Blasio benoemd tot eerste Senior Executive Director of the Office of Nightlife, zoals de functie officieel heet.

Palitz krijgt de beschikking over een budget van 300.000 dollar (242.000 euro) om een veilige en levendige uitgaanscultuur te promoten. Ze wordt het schakelpunt tussen gemeente, horeca en inwoners van de ‘Big Apple’. „New Yorkers hoeven niet langer terug te verlangen naar de goeie ouwe tijd. Want door het nachtburgemeesterschap gaat het beste nog komen!”, luidt de optimistische boodschap van Palitz.

Het uitgaansleven is een belangrijke factor in de New Yorkse economie. Het levert de stad miljarden op en houdt 300.000 mensen aan het werk.