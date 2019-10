New York sluit gevangenis Rikers Island

Het beruchte gevangeniscomplex Rikers Island in New York sluit zijn deuren. De gemeenteraad van de Amerikaanse stad heeft donderdag daartoe besloten.

Het gevangeniscomplex op het gelijknamige eiland gaat in 2026 dicht en zal dan publiek terrein worden. Op vier andere plekken in de stad moeten meer humane faciliteiten komen om mensen in op te sluiten. De gemeenteraad heeft 8 miljard dollar vrijgemaakt voor het plan.

Het complex telt in totaal negen gevangenissen. Daar zitten momenteel nog 7000 mensen opgesloten. Twee decennia geleden waren dat er nog 20.000. „Rikers Island staat symbool voor wreedheid en onmenselijkheid en het is voor ons tijd om voor eens en voor altijd Rikers Island te sluiten”, zei gemeenteraadsvoorzitter Corey Johnson voorafgaand aan de stemming.