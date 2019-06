New York pakt malafide ijsverkopers aan

De stad New York is het gesjoemel met ijscowagens zat. Met de operatie ‘Wegsmelten’ wil de stad door middel van undercoveracties de talloze lege bv’s aanpakken en miljoenen dollars aan boetes terugvorderen. Woensdag zijn volgens burgemeester Bill de Blasio al 46 ijscowagens in beslag genomen, meldt CNN.

Terwijl de exploitanten van 2009 tot 2017 ijsco’s verkochten kregen zij in die periode ook 22.000 dagvaardingen en bijna 4,5 miljoen dollar (4 miljoen euro) aan boetes voor verkeersovertredingen. Ze werden onder meer beboet voor door rood licht rijden, parkeren bij brandkranen en het blokkeren van zebrapaden.

Om onder de boetes uit te komen, creëerden de exploitanten talloze lege bv’s en registreerden zij systematisch hun wagens onder de namen van verschillende bedrijven. Tegen de tijd dat de financiële afdeling van de stad schulden wilde innen, was er geen spoor meer van het overtredende bedrijf te vinden. De stad pakt nu de overtreders aan die meer dan 10.000 boetes hebben openstaan.

"Wij weten uit ervaring dat de ijscowagens magneten zijn voor kinderen’’, aldus een juridisch medewerker van de stad. "Om deze bijzonder kwetsbare categorie voetgangers te beschermen, moeten onze verkeerswetten strikt worden gehandhaafd.