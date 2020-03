New York mogelijk in quarantaine, maakt zich op voor piek

Het openbare leven in het noordoosten van de Verenigde Staten is net als in grote delen van Europa volledig lamgelegd door het coronavirus. President Donald Trump overweegt de staten New York, New Jersey en delen van Connecticut in quarantaine te plaatsen. Die zou voor twee weken moeten gelden om verspreiding van het virus tegen te gaan.

„Reizen wordt aan banden gelegd, omdat ze in Florida problemen hebben. Veel New Yorkers gaan daarheen en dat willen we niet”, aldus Trump zaterdag. Hij zei het liever niet te doen, maar het land zou het nodig kunnen hebben. Eerder op de dag had de president met de gouverneurs van New York en Florida gesproken.

Gouverneur Andrew Cuomo van New York maakte zaterdagmiddag de nieuwste cijfers bekend uit zijn staat. Het aantal besmettingen loopt snel op en ook het dodental stijgt. Zaterdag stond de teller op 52.318 besmettingen en 728 doden. Het aantal ziekenhuisopnames daalde van donderdag op vrijdag wel van 1154 naar 847. „Vanaf dag één lopen we achter het virus aan, en kijken we wat het doet. Je wint niet door defensief te zijn, je wint met een offensief.”

Hoe dat er precies uit moet zien liet hij in het midden. Volgens Cuomo heeft zijn staat 30.000 beademingsapparaten nodig en 140.000 ziekenhuisbedden om de piek in het aantal besmettingen, die over twee tot drie weken wordt verwacht, op te kunnen vangen.

Ondertussen kampen de ziekenhuizen juist met steeds meer tekorten aan beschermende middelen als mondmaskers en cruciale apparaten voor beademing. Prijzen daarvan schieten omhoog. Een hospitaalschip van de Amerikaanse marine is onderweg en vier tijdelijke ziekenhuizen met elk duizend bedden worden met toestemming van het Witte Huis ingericht.

Cuomo besloot zaterdag de voorverkiezingen die voor 28 april op de agenda stonden met een kleine twee maanden op te schuiven naar 23 juni. Apotheken riep hij op medicijnen gratis bij mensen thuis af te leveren.