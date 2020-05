New York moet definitief voorverkiezingen houden

De Democratische voorverkiezingen in de staat New York moeten doorgaan op 23 juni. Dat heeft het Hof van beroep bepaald nadat eerder een lagere rechtbank al tot dezelfde beslissing was gekomen.

De staat New York wilde de voorverkiezingen niet meer laten doorgaan omdat Joe Biden de enige overgebleven kandidaat is. Voormalig kandidaat Andrew Yang spande daarom een zaak aan.

De stemming kan nog belangrijk zijn voor de partijconventie in augustus, waarop Biden officieel wordt genomineerd. Het aantal kiesmannen bepaalt hoeveel invloed een kandidaat heeft op het partijprogramma. In New York worden veel kiesmannen verdeeld, waardoor de stemming zeker nog van belang is voor onder meer senator Bernie Sanders.

De staat haalde de namen van de gestopte kandidaten van de lijst, waardoor alleen Biden nog over was. Het argument daarvoor was dat stemmen gevaar kan opleveren voor de gezondheid, nu er in de staat een lockdown is vanwege het coronavirus. De rechters waren het met Yang eens dat kandidaten niet zonder hun toestemming van de kieslijst mogen worden gehaald.

Biden en Sanders hebben eerder al afspraken gemaakt over de verdeling van de kiesmannen, zodat het geen conflict meer oplevert.