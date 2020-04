New York meldt laagste dodental in weken

In de Amerikaanse staat New York sterven steeds minder coronapatiënten. Gouverneur Andrew Cuomo maakte vrijdag bekend dat in het laatste etmaal 422 mensen met het virus zijn overleden. Het gaat volgens The New York Times om de laagste stijging van het dodental sinds 1 april.

In de staat aan de Amerikaanse oostkust zijn tot dusver meer dan 16.000 coronapatiënten overleden. De druk op ziekenhuizen neemt er inmiddels af. In een week tijd daalde het aantal patiënten daar met ongeveer 3000.

De eerste besmetting in New York is in maart vastgesteld, maar volgens onderzoekers waarde het virus vermoedelijk al veel langer rond in de staat. Cuomo stelde dat de autoriteiten scherper hadden kunnen optreden.

De regering sloot volgens de gouverneur de „voordeur” door reizigers uit China te weren, maar liet de „achterdeur” open. Daardoor kon het virus vanuit Europa alsnog naar zijn staat komen.

De Verenigde Staten zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door de pandemie. Het landelijke dodental verdubbelde in de afgelopen tien dagen en is inmiddels de 50.000 voorbij.