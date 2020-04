New York dreigt greep op uitbraak virus te verliezen

Gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York en burgemeester De Blasio (stad New York) hebben vrijdag heel Amerika opgeroepen extra mensen en materieel te sturen. De coronacrisis dreigt in hun metropolen onbeheersbaar te worden.

De Amerikaanse staat New York, met daarin de gelijknamige metropool, slaat alarm. Het aantal coronabesmettingen heeft er vrijdag de 100.000 overschreden, het dodental nam toe tot bijna 3000. In een etmaal kwamen er 562 coronadoden bij, de hoogste stijging in een dag tot nu toe.

Het stadsbestuur van New York heeft inmiddels 85 koeltrucks bij het leger besteld. Die wil het gebruiken voor de tijdelijke opslag van doden. De mortuaria in de stad liggen inmiddels overvol. De stad New York geldt met ruim 50.000 besmettingen en zeker 1560 doden als de grootste brandhaard in de VS. Volgens De Blasio is er sprake van „een continue, scherp stijgende curve van coronaslachtoffers.” Vorige week overleden er in de stad ruim vijfhonderd mensen aan het virus, deze week duizend.

Opvallend is dat zo’n twintig procent van de mensen die vanwege de besmetting in een ziekenhuis wordt opgenomen onder de 44 jaar is. Volgens gouverneur Cuomo heeft dat alles te maken met het „roekeloos gedrag van jongeren.” De politie heeft inmiddels de opdracht om hard op te treden tegen onverantwoord handelen van jongeren. Probleem is wel dat inmiddels één op de zes agenten in New York ziek thuis zit.

Zowel burgemeester De Blasio als gouverneur Cuomo hebben er bij de federale regering op aangedrongen meer de regie te nemen. De Blasio: „We hebben gebrek aan alles: aan apparaten, artsen en verpleegkundigen. Laat de federale overheid zorgen dat er snel een oplossing komt. ” New York kampt ook met een tekort aan ziekenhuisbedden. Inmiddels zijn er noodhospitalen ingericht in het Central Park en in een congrescentrum in Manhattan. Een militair hospitaalschip dat de ziekenhuizen in New York moest ontlasten, blijkt weinig soelaas te bieden. Het neemt vanwege de strikte regels nauwelijks patiënten aan boord.

Irritatie is er over de 1650 beademingsapparaten die deze week zijn geleverd. Een beperkt deel daarvan blijkt niet te werken. Eerder deze week moest de staat Californië 170 geleverde apparaten terugsturen omdat ze niet functioneerden. President Trump liet bij herhaling weten zeer bezorgd te zijn over de crisis. Donderdag zei hij dat het hem zeer raakt dat er met Pasen geen kerkdiensten zijn.