New York doet foie gras in de ban

De van oorsprong Franse delicatesse foie gras is binnenkort taboe in de Amerikaanse stad New York. De gemeenteraad ging woensdag akkoord met een verbod vanaf 2022 voor de verkoop van foie gras in restaurants, supermarkten en speciaalzaken.

Bij overtreding dreigt een boete of zelfs een gevangenisstraf. Dierenactivisten hebben al langer kritiek op de manier waarop de foie gras (vette lever in het Frans) wordt geproduceerd. Hoofdbestanddeel is een ganzen- of eendenlever. De dieren worden soms dwangmatig gevoed om de lever zo groot mogelijk te laten worden.

De Amerikaanse staat Californië deed de delicatesse al eerder in de ban en ook de stad Chicago kende tot 2008 enige tijd een verbod.