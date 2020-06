New York begint met versoepelen coronamaatregelen

De stad New York gaat vanaf maandag de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus langzaam versoepelen. Dat gebeurt in vier fasen van twee weken. Zo mogen maandag, als de eerste fase begint, de bouwwerkzaamheden weer beginnen en kunnen winkels weer open gaan, mits ze hun goederen bijvoorbeeld vanaf de voordeur verkopen. In de laatste fase mogen onder andere culturele instellingen weer opengaan.

De miljoenenstad is de laatste van tien regio’s in de staat New York die voldoet aan alle zeven voorwaarden voor het begin van de ontspanningsfasen. Zo moeten er bijvoorbeeld voldoende ziekenhuisbedden en tests zijn. De hygiënemaatregelen en afstand van elkaar houden, blijven van kracht. Als de cijfers verslechteren, kan het proces op elk moment worden stopgezet of zelfs worden teruggedraaid.

In de staat New York, waar ongeveer 19 miljoen mensen wonen, zijn bijna 400.000 mensen besmet geraakt met het coronavirus en meer dan 30.000 van hen zijn overleden. Ongeveer twee derde van deze mensen komt uit de dichtbevolkte metropool New York, waar ongeveer de helft van de inwoners van de staat woont. Onlangs waren er steeds minder nieuwe infecties geweest en het aantal sterfgevallen per dag daalde van ongeveer achthonderd enkele weken geleden tot minder dan vijftig nu, aldus gouverneur Andrew Cuomo.