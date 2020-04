New Jersey schakelt buitenlandse artsen in tegen coronavirus

New Jersey, de Amerikaanse staat die na New York het hardst is getroffen door het coronavirus, kondigde vrijdag aan tijdelijke noodvergunningen te verstrekken aan artsen met een buitenlandse vergunning. Hiermee hoopt de staat meer medische capaciteit vrij te spelen.

„We zijn de eerste staat die volledig gebruik gaat maken van de enorme rijkdom aan internationale kennis en ervaring om ons op onze eigen frontlinies te helpen”, zei gouverneur Phil Murphy op Twitter. Wanneer de vergunningen worden afgegeven is onduidelijk.

In New Jersey wonen ongeveer 9 miljoen mensen. Meer dan 78.000 van hen zijn besmet met het coronavirus, ruim 3800 inwoners stierven aan de gevolgen van het longvirus.

De staat New York, die naast New Jersey ligt, riep eerder vrijwilligers uit het hele land, gepensioneerd medisch personeel en net afgestudeerde studenten op om te helpen. Uit een recent bericht van The New York Times blijkt dat een aantal buitenlandse verpleegsters en artsen bereid is de helpende hand toe te steken. Maar reisbeperkingen en visumregelingen weerhouden hen ervan om in Amerikaanse ziekenhuizen te werken.