New Jersey, Montana en Arizona legaliseren gebruik cannabis

De kiezers in de Amerikaanse staten New Jersey, Montana en Arizona hebben dinsdag gestemd voor het legaliseren van cannabis voor recreatief gebruik. In Oregon stemde een meerderheid van de kiezers voor het toestaan van psilocybine voor therapeutische behandelingen. Psilocybine is een bewustzijnsveranderende stof, die ook wel bekend is als ingrediënt van sommige paddenstoelen en truffels.

De meerderheid van de kiezers in Oregon stemden ook in met het legaliseren van het hebben van kleine hoeveelheden harddrugs. Daarbij gaat het onder meer om heroïne en cocaïne.