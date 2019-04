New IRA verantwoordelijk voor dood journaliste

De militante republikeinse groepering New IRA in Noord-Ierland heeft toegegeven dat ze verantwoordelijk zijn voor de dood van de journaliste Lyra McKee. De journaliste stond naast een politieauto toen ze bij onlusten in de Noord-Ierse stad Londonderry op 18 april door een kogel in haar hoofd werd geraakt.

„Tijdens een aanval op de vijand is Lyra McKee, die naast de vijandelijke troepen stond, op tragische wijze gedood”, luidt de verklaring van de groepering aan The Irish News. „De IRA biedt zijn volledige en oprechte verontschuldigingen aan de partner, familie en vrienden van Lyra McKee aan voor haar dood.”

De groepering, die sinds 2012 bestaat, beschuldigt de politie van het uitlokken van de onlusten die uitmondden in de schietpartij. „We hebben onze vrijwilligers geïnstrueerd om in de toekomst in confrontaties met de vijand uiterst voorzichtig te zijn”, meldde de New IRA, een splintergroepering van de Irish Republican Army (IRA), die ook wel de Real IRA wordt genoemd.