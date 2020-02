‘New Hampshire’ verdeelt Democraten verder

De Democratische kandidaat Bernie Sanders heeft de voorverkiezingen in New Hampshire gewonnen. Wat betekent die uitslag?

Sanders versloeg met 2 procent verschil Pete Buttigieg. Zij sleepten respectievelijk 26 en 24 procent van de stemmen in de wacht. Amy Klobuchar eindigde met 20 procent verrassend als derde, terwijl Joe Biden en Elizabeth Warren met 9 en 8 procent opnieuw slecht presteerden.

De peilingen voorspelden al een maand dat Sanders de meeste kans maakte op een overwinning in New Hampshire. Voor de 78-jarige senator is dit een belangrijke zege. Het bevestigt zijn positie als koploper in de Democratische voorverkiezingen.

Toch is er een aantal kanttekeningen te plaatsen bij zijn overwinning. Uit de exitpolls bleek dat veel burgers zich zorgen maken of een socialist Trump wel kan verslaan.

Bovendien scoorde Elizabeth Warren –die ideologisch gezien dicht bij Sanders staat– slechter dan verwacht. Sanders wist echter niet een deel van haar aanhangers naar zich toe te trekken. De senator is weliswaar koploper, maar voor een belangrijk deel door de chaos in het gematigde deel van de Democratische partij.

Voorafgaand aan de Iowa caucus was Joe Biden de nationale koploper. Na een vierde plaats in Iowa en een vijfde plaats in New Hampshire zijn er grote twijfels over de campagne van de voormalige vicepresident. Historisch gezien heeft geen kandidaat het zo slecht gedaan in de eerste twee stemmingen en daarna alsnog de nominatie gewonnen.

Biden richt zijn pijlen op South Carolina, waar hij rekent op de Afro-Amerikaanse bevolking. Die voorverkiezingen zijn echter pas over achttien dagen en de vraag is of hij zolang hun steun zal vasthouden. Zonder zege in South Carolina is zijn campagne voorbij.

Voor Buttigieg en senator Klobuchar was het een goede dag in New Hampshire. Beiden hebben de afgelopen week geprofiteerd van het wegglijden van Joe Biden, die om dezelfde kiezers strijdt.

De oud-burgemeester wist opnieuw beter te presteren dan de peilingen voorspelden en eindigde op slechts 2 procentpunt van winnaar Sanders. Klobuchar stond lange tijd op de vijfde plaats met slechts zo’n 8 procent van de steun, maar door een sterk optreden in het verkiezingsdebat van afgelopen vrijdag wist zij de laatste dagen nog veel kiezers achter zich te krijgen.

Belangrijke vraag voor Buttigieg en Klobuchar is of zij hun steun onder minderheden als Latino’s en Afro-Amerikanen kunnen vergroten. Die vormen een belangrijk deel van de kiezers bij de komende voorverkiezingen.

Bloomberg

Nog altijd zijn er zes kandidaten die een serieus deel van de kiezers aanspreken in de Democratische partij. Van de vijf die meededen in New Hampshire staat Elizabeth Warren er het slechtst voor. Ook in New Hampshire wist zij niet te overtuigen. Warren rekent op haar grote campagneorganisatie om goed te presteren in latere staten. Daardoor zal zij in de komende weken kiezers blijven afsnoepen van Bernie Sanders.

In het gematigde deel van de partij vechten Buttigieg, Klobuchar en Biden om de aandacht, maar moeten zij het opnemen tegen Michael Bloomberg. Hij staat in de nationale peilingen inmiddels op de derde plaats.

Door de grote verscheidenheid aan kandidaten wordt het scenario dat niemand de meerderheid van de gedelegeerden in de voorverkiezingen wint steeds realistischer. In dat geval wordt pas op de partijconventie besloten wie de kandidaat wordt en zal heel Amerika live op televisie kunnen zien hoe verdeeld de partij is. Geen goed vertrekpunt om Donald Trump te verslaan.

