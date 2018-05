Neushoorns op transport naar Tsjaad

Bijna vijftig jaar na het uitsterven van de zwarte neushoorns in Tsjaad, wordt begonnen met de herintroductie van de dieren in het Afrikaanse land. Zes neushoorns worden donderdag overgevlogen vanuit Zuid-Afrika naar Tsjaad om daar te worden uitgezet in het Zakouma National Park.

De dieren worden verdoofd en in verstevigde kisten gezet en daarna vanaf Port Elizabeth naar Tsjaad gevlogen. De organisatie African Parks heeft de leiding over het Zakouma National Park. Eerder zette die organisatie Zuid-Afrikaanse leeuwen en neushoorns uit in Rwanda.

In geen ander land in de wereld leven meer neushoorn dan in Zuid-Afrika. De populatie bestaat uit 18.000 witte neushoorns en 2000 zwarte neushoorns. Daarom worden vaak Zuid-Afrikaanse dieren gebruikt voor de herintroductie in andere landen. In Tsjaad zijn sinds het begin van de jaren zeventig geen neushoorns meer in het wild gezien.