Netflix past nazidocu aan na boosheid Polen

Netflix past een nazidocumentaire aan na een boze brief van de Poolse premier Mateusz Morawiecki. Die klaagde over The Devil Next Door, een documentaireserie die het verhaal vertelt over John Demjanjuk, die tijdens de Tweede Wereldoorlog kampbewaker was bij concentratiekamp Treblinka. Volgens Morawiecki zouden foute landkaarten in de documentaire de indruk wekken dat Polen in de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk was voor concentratiekampen en de misdaden die daar werden gepleegd. Op dat moment was Polen bezet door Duitsland.

Netflix laat in een verklaring weten „alle misverstanden te willen voorkomen”. „In de komende dagen zullen we daarom tekst toevoegen. Deze zal duidelijk maken dat de concentratiekampen in Polen werden gebouwd door het Duitse naziregime.”

De Poolse regering is er scherp op dat naziconcentratiekampen in de oorlog niet als „Pools” worden aangeduid. Een wet verbiedt dat zelfs. Morawiecki is blij met het besluit van Netflix. „Zo zorgen we voor de historische waarheid”, schreef hij op Twitter.